Salesforce engage un avocat activiste de Wachtell, Lipton comme directeur juridique

Salesforce a nommé lundi Sabastian Niles, du cabinet Wachtell, Lipton, au poste de directeur juridique, quelques mois après que le principal avocat activiste a aidé à défendre l'éditeur de logiciels d'entreprise contre plusieurs fonds spéculatifs qui avaient appelé à des changements au sein de la société. "Je suis ravi d'accueillir Sabastian au sein de Salesforce et de l'intégrer à notre équipe de direction de classe mondiale", a déclaré le PDG Marc Benioff. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz est un grand cabinet d'avocats recherché par les entreprises américaines pour gérer les opérations de fusion ainsi que les pressions exercées par les fonds d'investissement activistes pour obtenir des changements. M. Niles a passé près de 17 ans dans ce cabinet, où il a commencé sa carrière en tant que collaborateur d'été après avoir obtenu son diplôme de droit à Harvard, avant de devenir associé. Au cours de sa carrière, il a conseillé des entreprises soumises à la pression d'éminents investisseurs activistes, notamment Pershing Square Capital Management de Bill Ackman et ValueAct Capital Management de Jeffrey Ubben et Mason Morfit. M. Niles faisait partie de l'équipe de Wachtell lorsqu'elle a conseillé Salesforce après que Starboard Value, ValueAct et Elliott Investment Management ont fait pression sur la société pour qu'elle procède à des changements clés au début de l'année.

Il n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.