Salesforce : forte hausse en vue grâce à une publication trimestrielle de qualité

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, qui est sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, a dévoilé des résultats et perspectives meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2023, Salesforce a essuyé une perte nette de 98 millions de dollars, soit - 10 cents par action, contre une perte de 28 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 3 cents par action.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,68 dollar, dépassant le consensus s'élevant à 1,37 dollar.



Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 14% à 8,38 milliards de dollars contre 8 milliards attendus. Ils ont progressé de 17% hors impact des changes.



Autre bonne nouvelle, le groupe va lancer un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.



Sur le nouvel exercice, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 7,12 dollars et 7,14 dollars alors que Wall Street vise 4,93 dollars. Ses revenus sont attendus entre 34,5 et 34,7 milliards de dollars, soit une croissance de 10%. Le marché prévoit 30,96 milliards de dollars.