Zurich (awp) - L'éditeur de logiciels Salesforce a nommé Rami Habib à la tête de sa filiale suisse. Il succède à Petra Jenner, qui a quitté l'entreprise pour relever un nouveau défi professionnel.

M. Habib a rejoint Salesforce il y huit ans et auparavant il a notamment travaillé pour Oracle, Booz, A.T. Kearney et IBM, indique mardi un communiqué.

