Les actions de Salesforce ont chuté de 16 % avant la clôture des marchés jeudi, après que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires trimestriel les plus faibles jamais enregistrées ont suscité des craintes que les taux d'intérêt élevés et les offres d'IA des rivaux entravent la demande de l'entreprise de logiciels basés sur le cloud.

La société basée à San Francisco était en passe de perdre plus de 40 milliards de dollars en valeur de marché, si les pertes se maintiennent, après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes pour la première fois depuis 2006.

"La faiblesse des réservations au premier trimestre met encore plus à l'épreuve la patience des investisseurs, car le cycle d'innovation GenAI (generative AI) n'a pas encore influé sur les résultats du haut de bilan et devient de plus en plus un sujet de préoccupation pour la concurrence", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note à la clientèle.

Certaines maisons de courtage ont averti que les prévisions signifiaient également que la demande de logiciels avait encore ralenti en avril, alors que l'économie américaine montrait des signes de ralentissement.

"Il semble que l'environnement de vente se soit dégradé à partir de la fin du mois de mars et qu'il se soit accentué en avril, ce qui pourrait expliquer pourquoi les noms hors cycle, comme Workday ou Salesforce, ont souffert davantage que ServiceNow ou Microsoft", ont déclaré les analystes de Barclays.

Néanmoins, les prévisions de chiffre d'affaires de Salesforce pour l'exercice 2025, réitérées, ont apporté un peu d'optimisme à Wall Street.

Les analystes de Barclays ont déclaré : "Avec une forte concentration sur la construction du pipeline, il y a encore un peu d'espoir pour l'année fiscale".

Au moins dix maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de prix sur l'action après les résultats. Le PT de D.A. Davidson de 230 $ était le plus bas parmi les 49 analystes couvrant le titre.

Depuis le début de l'année, Salesforce et ServiceNow ont augmenté de plus de 3 %, Microsoft a gagné 14 %, tandis que Workday a perdu 23 %. (Reportage de Kanchana Chakravarty à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath)