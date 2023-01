Salesforce : trois nouveaux administrateurs indépendants

Salesforce, sous pression de l'investisseur activiste Elliott, a annoncé vendredi l'entrée à son conseil d'administration de trois nouveaux administrateurs indépendants.



Le groupe de San Francisco a indiqué qu'Arnold Donald, l'ancien directeur général du croisiériste Carnival Corporation, et Sachin Mehra, l'actuel directeur général de Mastercard, rejoindraient son conseil à compter du 1er mars.



Mason Morfit, le directeur général et responsable des investissements du fonds activiste ValueAct Capital, a également obtenu un siège au conseil d'administration du concepteur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud'.



Leur nomination intervient alors que des rumeurs de marché rapportent que le fonds spéculatif Elliott Management aurait pris une participation au sein de la société, avec l'objectif de réclamer des changements opérationnels.



La nomination des trois administrateurs indépendants supplémentaires était accueillie sans grande réaction par les investisseurs, puisque le titre Salesforce, qui cote sur l'indice Dow Jones, était virtuellement inchangé dans les premiers échanges.



A noter que Sanford Robertson et Alan Hassenfeld ont informé l'entreprise qu'ils ne chercheraient pas à se faire réélire à l'issue de l'assemblée générale prévue cette année.



