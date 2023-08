ValueAct Capital réorganise son équipe de direction et nomme Robert Hale, associé de longue date, co-directeur général aux côtés de Mason Morfit, alors que la société d'investissement se concentre davantage sur le Japon et souhaite simplifier sa propre organisation.

Dans le même temps, ValueAct a annoncé aux investisseurs, dans une lettre consultée par Reuters, le départ de trois associés, dont le président de la société, Brandon Boze. M. Boze prendra sa retraite en 2024 et les associés Dylan Haggart et Sarah Coyne partiront.

Après avoir enregistré un gain de 20 % au premier semestre de l'année et dépassé l'indice S&P 500, ValueAct a déclaré que les investisseurs étaient confrontés à un "nouveau régime de marché". La société a déclaré avoir procédé à des changements en interne afin de "manquer moins d'opportunités et de réduire nos erreurs".

ValueAct, qui a poussé des entreprises allant de Microsoft à Salesforce à changer, a écrit qu'elle avait appliqué l'approche de la "feuille blanche" qu'elle exhorte les entreprises cibles à adopter pour elle-même.

Ces mesures marquent les plus grands changements au sein de ValueAct, basée à San Francisco, depuis 2020, date à laquelle M. Morfit a pris la direction de l'entreprise après que son fondateur, Jeff Ubben, se soit mis en retrait et ait finalement quitté l'entreprise.

Morfit, 45 ans, qui est arrivé en tant qu'analyste chez ValueAct il y a deux décennies, a choisi Hale, 38 ans, comme co-PDG après une décennie de collaboration étroite, Morfit dirigeant le Flagship Fund mondial et Hale prenant le contrôle principal du nouveau Japan Fund de ValueAct, lancé au début de l'année 2023.

M. Hale a siégé au conseil d'administration de deux entreprises japonaises : le fabricant de puces JSR, qui a accepté le mois dernier d'être privatisé, et l'entreprise de technologie de précision optique et numérique Olympus. ValueAct a également fait pression pour remplacer quatre administrateurs de Seven & i Holdings par ses propres candidats cette année, une campagne rejetée par les actionnaires.

"Rob a construit ce que nous croyons être la première franchise d'investissement d'engagement au Japon", dit la lettre.

ValueAct a déclaré qu'elle travaillait sur ces changements depuis des mois. "Nos objectifs sont de réduire la volatilité et d'appliquer les connaissances plus rapidement.

Haggart, qui restera directeur chez Fiserv et Seagate, part car il souhaite gérer son propre portefeuille d'investissement, selon la lettre. Selon ValueAct, M. Coyne a identifié des super-cycles à long terme alors que le marché se concentrait sur des points de données à court terme.

ValueAct a fait les gros titres en début d'année lorsque M. Morfit a été nommé au conseil d'administration de la société d'informatique en nuage Salesforce, qui subissait la pression de quatre activistes, dont Starboard Value, Elliott Investment Management et Ubben's Inclusive Capital. Les performances se sont améliorées et le cours de l'action a grimpé de 60 % depuis janvier.

Les investissements de ValueAct dans Salesforce, Spotify, le New York Times et Insight ont été réalisés pendant l'effondrement du marché boursier de l'année dernière et ont contribué aux bons résultats de cette année.