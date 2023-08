Sally Beauty Holdings, Inc. est un détaillant spécialisé international et un distributeur de fournitures de beauté professionnelles dont les activités se déroulent principalement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Sally Beauty Supply (SBS) et Beauty Systems Group (BSG). Le segment SBS est une chaîne nationale et internationale de magasins de détail cash and carry, qui propose des fournitures de beauté professionnelles aux professionnels des salons et aux clients de détail, principalement en Amérique du Nord, à Porto Rico et dans certaines parties de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Le segment BSG comprend son activité de franchise Armstrong McCall, un distributeur de services de produits et de fournitures de beauté qui propose des produits de beauté professionnels directement aux salons et aux professionnels de l'esthétique par le biais de ses magasins réservés aux professionnels, de ses plateformes de commerce électronique et de sa propre force de vente dans des territoires partiellement géographiques aux États-Unis et au Canada. Elle exploite environ 4 794 magasins gérés par la société.

Secteur Détaillants autres spécialités