Salmon Evolution ASA est une entreprise norvégienne d'élevage de saumons dont les installations de production sont en cours de construction sur l'Indre Haroy. L'entreprise met l'accent sur une exploitation rationnelle, le bien-être des poissons et un impact minimal sur l'environnement. En utilisant de petites quantités d'eau de mer fraîche, l'entreprise crée des conditions de production et d'environnement optimales, améliore la croissance et réduit le temps de production.

Secteur Pêche et agriculture