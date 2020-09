Salvatore Ferragamo : Credit Suisse confirme son conseil

17/09/2020 | 17:31

Credit Suisse augmente son objectif de cours de 7,5 euros à 8,0 euros principalement en raison de la récente reprise du secteur.

L'analyste réitère cependant sa recommandation à 'sous-performant' sur le titre.



' Pour le premier semestre, nous prévoyons toujours une baisse de 36 % des ventes organiques pour l'exercice 2020, mais des pertes d'exploitation moins importantes, de 60 millions d'euros, pour l'exercice 2020 (contre 72 millions d'euros).



Les estimations sur les ventes organique pour l'exercice 2021-2022e restent inchangé mais les prévisions de bénéfices d'exploitation de Crédit Suisse augmentent de +5% en moyenne. Le groupe souhaite se concentrer sur l'acquisition de parts de marché dans le secteur de la chaussure sur les marchés émergents.



' Nous prévoyons une baisse de 200 points de base de la marge brute du 2e semestre, en raison d'une nouvelle provision sur les stocks et d'un bénéfice d'exploitation de 15 millions d'euros. Nous ne prévoyons pas que les marges reviennent aux niveaux de l'exercice 2019 d'ici à l'exercice 2022e ' rajoute Crédit Suisse.



