SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. : UBS est négatif

Salvatore Ferragamo S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures de luxe pour hommes et femmes. Le groupe propose également des vêtements et d'accessoires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - chaussures (41,8%) ; - articles en cuir (39,3%) ; - parfums (6,3%) ; - accessoires (6%) ; - vêtements (5,4%). Le solde du CA (1,2%) concerne notamment les activités de gestion immobilière. A fin 2019, le groupe dispose d'un réseau de 654 magasins répartis entre magasins mono-marques gérés en propre (393 ; enseigne Salvatore Ferragamo), magasins mono-marques gérés par des tiers (261) et magasin multimarque. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (25,2%), Asie-Pacifique (37,1%), Amérique du Nord (23,1%), Japon (8,6%) et Amérique latine (6%).

Secteur Habillement et accessoires