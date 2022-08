Salvatore Ferragamo : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Salvatore Ferragamo, tout en abaissant son objectif de cours de 17 à 15,5 euros, dans l'attente des résultats de deuxième trimestre du fabricant italien de chaussures haut de gamme, prévus le 6 septembre.



Le broker anticipe pour cette période un chiffre d'affaires de 341 millions d'euros (+13% en organique), une marge brute de 70,8% et un profit opérationnel de 64 millions, conduisant à un profit net en croissance de 28% à 44 millions.



Surtout, Stifel indique réduire ses projections de BPA pour les exercices 2022 à 2024 d'environ 30%, 'principalement pour refléter le plan de dépenses opérationnelles significatif, récemment dévoilé pour relancer la marque'.



