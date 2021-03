Salvatore Ferragamo : Stifel reste à 'conserver'

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Salvatore Ferragamo avec un nouvel objectif de cours de 16 euros, le broker ayant revu ses estimations 2021-22 après les résultats 2020, rehaussant les profits opérationnels 2021 et 2022 d'environ 4% en moyenne.



'En prévision de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 22 avril, nous nous attendons à une intensification du flux de nouvelles concernant la gouvernance dans les semaines à venir', prévient le broker.



Stifel précise ainsi que les listes de nominations pour le nouveau conseil d'administration de la maison de luxe italienne doivent être déposées avant le 29 mars et rendues publiques avant le 1er avril.



