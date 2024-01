(L'article précédent faisait état d'un arrondi inexact et d'une coquille dans le montant des revenus préliminaires divulgués)

(Alliance News) - Salvatore Ferragamo Spa a déclaré jeudi que les revenus préliminaires pour 2023 s'élevaient à 1,16 milliard d'euros, contre 1,25 milliard d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 7,6%.

Le canal de distribution au détail au 31 décembre a enregistré des ventes nettes en baisse de 11% par rapport à l'année précédente en 2022 et des ventes en gros en baisse de 12% par rapport à l'année précédente.

Par région, l'Asie-Pacifique a vu ses ventes nettes diminuer de 13 %, tout comme le marché japonais, tandis que la région EMEA a enregistré une augmentation des ventes de 3,3 %. En Amérique du Nord, les ventes nettes ont chuté de 19 %, tandis que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont baissé de 7,1 %.

Marco Gobbetti, PDG et directeur général de Salvatore Ferragamo, a commenté : "2023 a été une année très chargée au cours de laquelle nous avons fait des progrès significatifs dans la transition vers le nouveau cours. Nous avons progressivement augmenté la part des nouveaux produits dans les boutiques, en renforçant la communication en termes d'engagement et d'interaction sur les médias sociaux et de présence éditoriale."

"L'identité, le produit et la plateforme de communication ont été renforcés, insufflant une nouvelle énergie à la marque, et commençant à voir, surtout à la fin de l'année, des signes encourageants des ventes de nouveaux produits. Nous avons également travaillé sur l'optimisation du réseau de distribution et sur le nouveau concept de boutique, qui sera dévoilé en février, dans la boutique Femme de Milan, à l'occasion du défilé de mode. Il s'agit d'une nouvelle étape fondamentale dans notre parcours".

Jeudi, Salvatore Ferragamo a clôturé en baisse de 0,4 % à 10,91 euros par action.

