GM Leather annonce qu'elle fournira du cuir à Salvatore Ferragamo

(Alliance News) - GM Leather Spa a annoncé mardi le début de sa collaboration avec Salvatore Ferragamo Spa, à qui elle fournira des cuirs pour la production d'articles de maroquinerie.

"Il s'agit d'un résultat important pour le groupe GM Leather, obtenu après plus d'un an de collaboration visant à produire des échantillons répondant à toutes les exigences du client ", a expliqué la société.

Simone Voltolin, PDG de GM Leather, a déclaré : "La collaboration avec Salvatore Ferragamo pour la production d'articles de maroquinerie est une source de grande satisfaction pour nous. Le développement du marché stratégique du luxe est en effet l'un des principaux piliers du projet de développement annoncé lors de l'introduction en bourse. Notre groupe est aujourd'hui en mesure de devenir un partenaire stratégique des grandes marques de luxe grâce aux investissements considérables réalisés au cours des trois dernières années dans les ressources humaines avec l'embauche de personnel ayant une expérience confirmée dans le domaine de la vente et de la production, dans les machines et équipements 4.0 de dernière génération, et dans la recherche et le développement intensifs".

"Les synergies du groupe ont permis de développer des innovations de produits et de processus capables d'élargir le portefeuille d'articles, ce qui est indispensable pour répondre rapidement aux besoins changeants du marché, en cherchant à intercepter les demandes avec des produits sur mesure dérivant de la capacité et de l'expérience et à développer des solutions pour tous les types de clients".

L'action de GM Leather a clôturé mardi en hausse de 0,7 % à 1,50 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.