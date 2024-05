Salvatore Ferragamo SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de la mode. La société crée, développe et produit principalement des articles textiles et des chaussures. Les catégories de produits de la société sont responsables de la fabrication et de la vente de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits de la société comprennent également des parfums et des lunettes sous la marque Salvatore Ferragamo et sous la marque Ungaro sous licence. Les produits de la société sont distribués principalement par le biais de réseaux de magasins de marque, gérés à la fois directement et par des tiers, ainsi que par des grands magasins et des magasins spécialisés multimarques. Les activités de la société comprennent également l'octroi de licences pour la marque Ferragamo, les services de location, la gestion immobilière et la consultance technique avec le groupe Zegna. Salvatore Ferragamo SpA opère en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Asie-Pacifique et en Amérique centrale et du Sud.

Secteur Habillement et accessoires