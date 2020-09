SALVATORE FERRAGAMO : Société Générale reste à la Vente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 8 euros sur Salvatore Ferragamo. Le broker évoque la sous-performance persistante des ventes et la faible perspective d'amélioration en raison d'une intensité capitalistique insuffisante et des marges et des investissements en dessous de la moyenne. Par ailleurs, le groupe reste sous la pression du Covid-19. Bref, la marque italienne semble bien parti pour sous-performer le secteur un certain temps.