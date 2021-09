Salvatore Ferragamo S p A : La valeur du jour en Europe Salvatore Ferragamo bondit après un excellent premier semestre

Salvatore Ferragamo bondit de plus de 6% à 19,1 euros à Milan après la publication de résultats semestriels meilleurs que prévu. A l'image du reste du secteur, le créateur italien bénéficie à plein de l'effet "revenge buying", comme en témoigne le bond de 46,2% (à taux de change constant) à 524 millions d'euros des ventes au premier semestre. Sans surprise, les Etats-Unis et la Chine sont les principaux moteurs de la croissance. A tel point que cet été, les ventes ont retrouvé leurs niveaux d'avant Covid, se félicite la marque. Les investisseurs saluent également le bond de la rentabilité.



L'Ebitda a atteint en effet 144 millions d'euros, contre 32 millions au cours d'un premier semestre 2020, il est vrai cauchemardesque.



L'Ebit est ressorti à 66 millions à comparer à une perte de 72 millions un an plus tôt. Ce chiffre est bien au-delà des attentes. Le consensus tablait sur 29 millions, selon UBS. Ce dernier visait 33 millions. La marge opérationnelle courante a atteint 12,6%.



Le bénéfice net aussi est retourné dans le vert, s'établissant à 33 millions après une perte de 86 millions au 30 juin 2020.



Dans le sillage de cette publication, UBS a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 19,5 euros sur le titre. Compte tenu de ce solide premier semestre, les bénéfices devraient progresser de plus de 70% cette année, écrit le broker.



Cependant ajoute-t-il, avec l'arrivée probable d'un nouveau management l'an prochain, les perspectives pour les prochains exercices demeurent plus incertaines.



Le bureau d'études note par ailleurs que le mois d'août a été plus faible en raison des restrictions chinoises, mais que cet effet a été pris en compte par le marché avec la chute d'environ 30% du secteur en Bourse le mois dernier.



De son côté, Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 17,7 à 18,8 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver.



Le courtier révèle que, lors de sa conférence de presse, le management a estimé que le consensus était trop conservateur, notamment au niveau de la marge opérationnelle courante. Le marché vise en effet 6% tandis que le groupe espère atteindre 10%. En conséquence, l'analyste a relevé sa propre prévision à 9,3%.



En outre, poursuit la banque allemande, le management a précisé que le consensus sur les ventes annuelles, de l'ordre d'1,1 milliard d'euros, restait cohérent avec les tendances actuelles.



Enfin, Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 18 euros. Certes, ce premier semestre est excellent, écrit l'analyste, mais il ne doit pas faire oublier le problème majeur du groupe : des ventes trop faibles et des pertes de parts de marché et ce alors que la rentabilité va reculer au second semestre en raison d'une hausse des investissements.



L'intermédiaire américain reste sur sa position : dans un monde post-pandémie, la seule bonne gestion des coûts ne saurait suffire.