(Alliance News) - Salvatore Ferragamo Spa a annoncé vendredi que la clôture de l'achat par le groupe Ferragamo des participations minoritaires détenues par les sociétés attribuables au membre du conseil d'administration Peter K. C. Woo, Imaginex Holdings Limited et Imaginex Overseas Limited, a été réalisée.

L'acquisition par Ferragamo Group des participations minoritaires détenues par les sociétés contrôlées par Peter K. C. Woo, membre du conseil d'administration, Imaginex Holdings Limited et Imaginex Overseas Limited, dans les trois entreprises communes Ferragamo Moda (Shanghai) Co. Limited, Ferragamo Retail Macau Limited et Ferrimag Limited, par le transfert des investissements et le paiement simultané d'une contrepartie.

Salvatore Ferragamo a clôturé la séance boursière de vendredi dans le vert, en hausse de 2,4 pour cent à 12,07 EUR par action.

