(Alliance News) - Salvatore Ferragamo Spa a annoncé lundi la nomination de Pierre La Tour au poste de directeur financier du groupe, à compter du 18 mars 2024.

M. La Tour a également été désigné par le conseil d'administration de la société en tant que cadre avec des responsabilités stratégiques, en raison des prérogatives et des tâches qui lui ont été confiées dans les domaines de l'administration, des finances, du contrôle et des relations avec les investisseurs.

Fort d'une expérience managériale consolidée à caractère international, acquise principalement dans des sociétés cotées en bourse, La Tour quitte son poste de Directeur Financier du Groupe et Investor Relator de Biesse Group Spa.

Diplômé en économie de l'Université de Genève, en Suisse, Pierre La Tour a commencé sa carrière dans le secteur à but non lucratif pour la Fondation Aga Khan, travaillant sur le microfinancement, tant au niveau central à Genève que sur le terrain au Pakistan et en Inde. Après une expérience en Asie au sein de la Société Générale SA, il rejoint le groupe Fiat en 1997, où il occupe différents postes dans les sociétés du groupe avec des responsabilités croissantes.

En 2008, il est nommé directeur financier d'Iveco Defence Vehicles puis, en 2014, il prend la fonction de directeur financier de la business unit Specialty Vehicles créée au sein de CNH Industrial NV. En 2015, il est appelé au poste de CFO China de CNH Industrial, basé à Shanghai, où il conduit un redressement majeur en rationalisant et consolidant les structures d'entreprise et en gérant les relations de négociation au sein des joint-ventures, fonction qu'il quitte en 2019 pour rejoindre Biesse, société cotée à la Bourse de Milan, en tant que Group Chief Financial Officer et Investor Relator.

"Je suis ravi d'accueillir Pierre La Tour au sein de notre équipe", a commenté Marco Gobbetti, PDG et directeur général de Salvatore Ferragamo, "je suis certain que son profil international et son expérience diversifiée seront une grande valeur ajoutée pour notre groupe".

L'action Salvatore Ferragamo a clôturé lundi en hausse de 0,8 %, à 10,64 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

