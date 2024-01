Salvo Chemical Industry Limited est une entreprise chimique basée au Bangladesh. Les produits de la société comprennent des produits chimiques agro-organiques et des produits chimiques inorganiques. Ses produits chimiques agrobiologiques comprennent la poudre d'amidon de maïs, la poudre d'amidon de maïs de qualité alimentaire, la poudre d'amidon de maïs de qualité textile, le glucose liquide, le germe de maïs, la farine de gluten de maïs et les fibres pulvérisées. Ses produits chimiques inorganiques comprennent l'acide sulfurique. La société produit et fournit divers produits chimiques pour la consommation locale, notamment de l'acide sulfurique, de l'eau de qualité batterie, du glucose liquide, de l'amidon, du dextrose, des germes, des fibres, de la farine de gluten de maïs et d'autres produits.

Secteur Produits chimiques de base