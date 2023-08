ROUNDUP : UBS restitue les garanties de l'Etat pour le rachat de Credit Suisse

ZURICH - La Suisse et ses contribuables peuvent pousser un soupir de soulagement : ils n'auront pas à supporter de pertes suite à la reprise de la grande banque Credit Suisse par la plus grande UBS, avec le soutien de l'Etat. L'UBS a restitué toutes les garanties de la Confédération et de la banque centrale, qui s'élevaient ensemble à plus de 100 milliards de francs suisses (environ 104 milliards d'euros).

ROUNDUP : Varta s'attend à nouveau à une croissance sensible l'année prochaine

ELLWANGEN - Le fabricant de piles Varta, en crise, prévoit à nouveau une croissance sensible de son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, après la faiblesse récente de ses activités. L'entreprise se fait de l'espoir grâce à la reprise de la demande de batteries de stockage, mais aussi grâce à la reprise des batteries bouton lithium-ion, qui ont été très décevantes ces derniers temps. Entre-temps, le programme d'économies progresse et Varta s'attend également à plus d'élan au deuxième semestre grâce aux effets saisonniers et aux projets de clients qui démarrent. "Nous avons derrière nous une période difficile et nous avons encore beaucoup de travail à faire", a déclaré le patron Markus Hackstein. L'action a progressé vendredi.

ROUNDUP 2 : Le prestataire de services informatiques Bechtle s'attend à une reprise de l'activité - en tête du MDax

NECKARSULM - Après une activité moins dynamique au deuxième trimestre, le prestataire de services informatiques Bechtle s'attend à une reprise sur le reste de l'année. D'avril à juin, le groupe MDax a ressenti la faiblesse de la demande de PC, surtout dans son commerce électronique en ligne, alors que les projets informatiques continuaient à bien fonctionner. Le président du directoire, Thomas Olemotz, part maintenant du principe que le moral des PME s'améliore et s'attend donc à nouveau à plus d'opportunités. Pour les experts, Bechtle a enregistré une rentabilité étonnamment élevée au cours du trimestre écoulé ; celle-ci avait encore souffert de la croissance plus forte au début de l'année. L'action a nettement progressé vendredi.

Salzgitter s'attend à un deuxième semestre plus faible - l'action baisse

SALZGITTER - Après un premier semestre en demi-teinte, le groupe sidérurgique Salzgitter s'attend à une évolution toujours morose dans les mois à venir. Il faut s'attendre à un deuxième semestre plus faible, a fait savoir l'entreprise vendredi à Salzgitter lors de la présentation des chiffres définitifs. L'environnement politique et économique reste volatil. Le concurrent de Thyssenkrupp maintient néanmoins ses prévisions pour 2023.

ROUNDUP : Un trimestre traditionnellement faible entraîne une augmentation des pertes de Cewe malgré la croissance

OLDENBURG - Le prestataire de services photographiques Cewe a continué à augmenter son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre. Ce sont surtout les activités de photofinishing et d'impression commerciale en ligne pour les entreprises qui ont tiré les affaires vers le haut. Au cours du deuxième trimestre, régulièrement faible pour des raisons saisonnières, l'entreprise de Basse-Saxe a cependant glissé cette fois-ci encore plus profondément dans les chiffres rouges. La raison en est des effets spéciaux, comme l'entreprise l'a fait savoir vendredi à Oldenburg. La direction maintient toutefois ses objectifs annuels.

ROUNDUP : Metro reste en deçà des attentes - l'action chute

DÜSSELDORF - Le grossiste Metro a enregistré des résultats plus faibles que prévu au troisième trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont baissé. L'activité allemande s'est développée de manière modérée. Ainsi, de nombreuses personnes ont renoncé à aller au restaurant en raison du temps frais et humide. Le management autour du président du groupe Steffen Greubel estime néanmoins que le grossiste est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice 2022/23 (à fin septembre).

^

Autres nouvelles

-Huawei brave les sanctions américaines avec une légère croissance

-le groupe immobilier Patrizia dans le rouge au deuxième trimestre

-ROUNDUP 2 : Feu vert pour les services de robotaxi dans tout San Francisco

-des traces de frein chez les groupes du Dax - une croissance inférieure à l'inflation

-Biden veut à nouveau que le Congrès lui verse des milliards pour l'Ukraine

-Energiekontor gagne nettement plus et se voit sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels

-Les fumeurs continuent de reculer au Japon

-Les vacances stimulent le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort

-La participation à un distributeur de biogaz pèse 251 millions sur le bilan d'EnBW

-ROUNDUP : Déjà 55 morts après des incendies à Hawaï - Des milliers de personnes sans électricité

-ROUNDUP 2/'Burn-out bureaucratique' : Buschmann annonce un allègement substantiel de la charge de travail

-Arcelormittal commence à panifier des installations pour une production d'acier à faible émission de CO2

-La participation à un distributeur de biogaz pèse 251 millions sur le bilan d'EnBW

-Le feu d'un cargo automobile rend difficile le sauvetage de la cargaison

-ROSE 2 : Lancement de 'Luna-25' russe - Première mission lunaire depuis près de 50 ans

-Les militants pour le climat doivent payer pour l'intervention de la police après le blocage du BER

-Des pirates informatiques cryptent les données d'un groupe d'édition munichois

-centrale de consommation : examiner de près les offres de location de panneaux solaires

-ROUNDUP : Une installation pilote de production de 'fer vert' a été mise en service

-Grève à Hollywood : le prix de la télévision Emmy ne sera pas décerné avant la nouvelle année

-Christian Kunsch prend la présidence de la direction de l'aéroport de Hambourg

-Eau de refroidissement de Fukushima : le Japon veut tester le poisson après le début du déversement

-Marco Reus à propos de la nouvelle recrue Nmecha : "Ce sera très important pour nous

-Médias : Leverkusen s'apprête à recruter le gardien Kovar°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/jha