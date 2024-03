ROUNDUP : Vonovia perd des milliards - le dividende devrait tout de même augmenter

BOCHUM - Vonovia, le plus grand groupe immobilier résidentiel d'Allemagne, s'est nettement enfoncé dans les pertes l'an dernier. En raison d'une nouvelle dévaluation du portefeuille immobilier, le bilan fait état d'une perte de près de 6,8 milliards d'euros, a annoncé le groupe de l'indice Dax jeudi après la clôture du marché boursier à Bochum. L'année précédente, Vonovia avait enregistré une perte d'environ 669 millions d'euros. La valeur du portefeuille de locations était d'environ 83,9 milliards d'euros fin décembre 2023. Au premier semestre, la valeur a diminué de 6,6 pour cent, au second semestre de 4,2 pour cent. Un an plus tôt, Vonovia avait encore évalué ses biens immobiliers à 94,7 milliards. L'action a perdu plus de cinq pour cent vendredi.

ROUNDUP : Bechtle s'attend à une nette croissance - l'action grimpe

NECKARSULM/FRANKFURT - Après une hausse des bénéfices l'an dernier, le prestataire de services informatiques Bechtle s'attend à une nouvelle croissance malgré des perspectives économiques moroses. Le chiffre d'affaires et le résultat devraient augmenter "sensiblement" cette année et la marge avant impôts rester à peu près stable, a annoncé l'entreprise du MDax vendredi à Neckarsulm. "Nettement" signifie chez Bechtle une augmentation comprise entre cinq et dix pour cent. L'action a atteint dans l'après-midi son plus haut niveau depuis près de deux ans.

ROUNDUP : Salzgitter voit une légère reprise après la chute des bénéfices

SALZGITTER - Le producteur d'acier Salzgitter prévoit une légère reprise en 2023 après une année morose. L'environnement de marché devrait s'éclaircir de plus en plus au cours de l'année, a fait savoir l'entreprise lors de la présentation des résultats annuels vendredi à Salzgitter. Le directeur général du groupe, Gunnar Groebler, estime que le secteur européen de l'acier, et en particulier le secteur allemand, reste sous pression. En 2024, il ne s'attend au mieux qu'à une légère croissance du chiffre d'affaires.

Hellofresh lutte contre une perte de clientèle encore plus importante

BERLIN - La société de vente par correspondance de boîtes de cuisine Hellofresh continue de lutter contre la perte de ses clients. Entre octobre et fin décembre, le nombre de clients actifs a chuté de 6,5 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 6,6 millions, a annoncé vendredi à Berlin l'entreprise du MDax. Le recul s'est donc quelque peu accentué, Hellofresh ayant déjà réussi à inciter moins de clients à passer commande au cours du trimestre précédent.

Hella, filiale de Forvia, gagne moins - le dividende diminue

LIPPSTADT - Le spécialiste des projecteurs Hella a réalisé moins de bénéfices l'année dernière et verse moins de dividendes. Le bénéfice net s'est élevé à 266 millions d'euros, a annoncé l'entreprise vendredi à Lippstadt. Au cours de l'exercice raccourci 2022, Hella avait gagné 352 millions d'euros en sept mois (jusqu'à fin décembre). La Westphalie avait toutefois fortement profité d'une vente de parts. Hella avait déjà présenté des chiffres provisoires pour l'année dernière et des perspectives pour 2024. Cette année, l'entreprise appartenant à l'équipementier automobile français Forvia s'attend à une légère amélioration de son chiffre d'affaires et de son résultat, mais elle veut aussi mettre la main au portefeuille, notamment en Europe, en raison de sa faible rentabilité.

ROUNDUP : Baywa veut supprimer le dividende - l'action dégringole

MUNICH - Le distributeur agricole et conglomérat Baywa ne veut pas verser de dividende à ses actionnaires pour l'année écoulée. Alors que l'activité opérationnelle s'est déroulée de manière satisfaisante, les intérêts et les impôts ont nettement pesé sur le résultat du groupe, a fait savoir l'entreprise jeudi soir à Munich. Le conseil d'administration a donc décidé de proposer à l'assemblée générale de suspendre le versement du dividende. Cette mesure devrait permettre de renforcer la base de fonds propres du groupe. Le cours de l'action a chuté vendredi en réaction aux nouvelles de la veille.

ROUNDUP : Le secteur de la chimie voit les premiers signes de reprise après une année de crise

FRANCFORT - L'industrie chimique, frappée par la crise, ne voit pas de renversement rapide de la tendance en 2023 après des affaires médiocres, mais des signes ténus de reprise. Après la longue phase de sécheresse, au cours de laquelle la chimie a subi de fortes pertes de production en pleine crise énergétique, un premier espoir est en train de germer, a déclaré Wolfgang Große Entrup, directeur général de la Fédération de l'industrie chimique (VCI), à Francfort. "Depuis février, certaines entreprises font état d'une légère amélioration des commandes - surtout à l'étranger". Les espoirs reposent ainsi sur les États-Unis et la Chine. Il s'agit toutefois de lueurs d'espoir isolées, a souligné Große Entrup. Une reprise est attendue au plus tôt pour le deuxième semestre.

VW livre moins de véhicules en février - la Chine plus faible en raison des fêtes du Nouvel An

WOLFSBURG - En raison du Nouvel An chinois, le groupe Volkswagen n'a pas pu égaler en février les chiffres de livraison de janvier. Le mois dernier, 605 500 véhicules de toutes les marques du groupe ont été livrés dans le monde, soit 1,1 pour cent de moins que l'année précédente à la même période, a annoncé le groupe vendredi à Wolfsburg. La raison en est notamment un recul à deux chiffres en Chine. En effet, contrairement à 2023, le Nouvel An chinois ne tombait pas cette année en janvier, mais en février. Pendant la fête, les affaires dans le commerce automobile diminuent régulièrement.

ROUNDUP : La médiation envisagée pour le personnel au sol de Lufthansa donne de l'espoir

FRANCFORT/HANNOVRE - Une lueur d'espoir est apparue pour les passagers aériens allemands victimes de grèves. Dans l'impasse du conflit tarifaire du personnel au sol de Lufthansa, une médiation doit désormais apporter une solution après cinq rondes sans accord. Parallèlement, le personnel de sécurité aérienne a poursuivi ses grèves d'avertissement dans plusieurs aéroports allemands vendredi. Selon les estimations de l'association des aéroports ADV, les deux jours de grève des agents de sécurité ont entraîné l'annulation de 662 vols au total, touchant plus de 100 000 passagers.

Le fournisseur de logiciels de construction Nemetschek augmente son dividende

MUNICH - Le spécialiste des logiciels de construction Nemetschek veut verser davantage de dividendes à ses actionnaires pour l'année passée. Ainsi, 0,48 euro par action sera distribué, contre 0,45 euro l'année précédente, a annoncé l'entreprise vendredi à Munich. La distribution se situe ainsi au niveau attendu en moyenne par les analystes. Nemetschek avait déjà présenté début février des chiffres provisoires pour 2023.

Le promoteur d'éoliennes PNE a besoin d'un nouveau chef

CUXHAVEN - Le promoteur d'énergie éolienne et photovoltaïque PNE doit se trouver un nouveau patron. Le président du directoire Markus Lesser souhaite quitter son poste fin juillet 2024 pour des raisons personnelles, a annoncé vendredi l'entreprise cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires. C'est pourquoi il est désormais question d'une résiliation anticipée du contrat. "Parallèlement, le conseil de surveillance s'efforcera de trouver un candidat approprié pour la succession du président du directoire". Suite à cette nouvelle, le cours de l'action PNE a été quelque peu sous pression. Le titre était en baisse de près d'un pour cent et demi.

ROUNDUP : Swisscom rachète Vodafone Italie - Vodafone prévoit de racheter des actions

BERNE - L'opérateur de télécommunications suisse Swisscom a fixé la reprise des activités italiennes de l'opérateur de téléphonie mobile Vodafone. Les Suisses veulent payer 8 milliards d'euros pour cette branche, a annoncé vendredi le plus grand groupe de télécommunications suisse. L'activité doit être fusionnée avec la filiale milanaise de Swisscom Fastweb, ce qui donnera naissance au deuxième plus grand opérateur télécom d'Italie derrière le géant TIM. Selon un communiqué, le groupe de télécommunications britannique Vodafone prévoit désormais un rachat d'actions à hauteur de 4 milliards d'euros. Les projets ont été tout aussi bien accueillis à la bourse.

Adobe déçoit les investisseurs avec ses perspectives

SAN JOSE - Le groupe informatique Adobe a déçu le marché boursier avec ses perspectives pour le trimestre en cours. L'action a chuté par moments de plus de dix pour cent dans le négoce d'après bourse de jeudi. Adobe, connu entre autres pour son logiciel de traitement d'images Photoshop, a annoncé des revenus compris entre 5,25 et 5,3 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes s'attendaient en moyenne à 5,31 milliards de dollars.

