Habeck atteste que le groupe sidérurgique Salzgitter joue un rôle de pionnier

SALZGITTER (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck a justifié l'exigence de restructuration du groupe sidérurgique Salzgitter, qui se chiffre en milliards, par son importance pour la société. Ce qui est particulier, c'est le rôle de pionnier dont fait preuve le groupe sidérurgique, a déclaré le politicien des Verts mercredi soir dans la ville de Basse-Saxe. "Nous voulons maintenir cette nouvelle industrie sur le site de Salzgitter, en Basse-Saxe, en Allemagne, en Europe", a déclaré Habeck lors de la visite commune avec la commissaire européenne à l'énergie, l'Estonienne Kadri Simson, et le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD).

Le groupe veut transformer l'aciérie en cours d'exploitation d'ici 2033 avec une nouvelle technique pour une production à faible émission de CO2. Le conseil d'administration estime que cette transformation est sans alternative pour maintenir la production d'acier en Europe. À terme, 95 pour cent des émissions annuelles de CO2, soit huit millions de tonnes, devraient être économisés. Selon l'entreprise, cela correspond à un pour cent des émissions de CO2 de l'Allemagne.

La première des trois étapes du projet, avec une capacité de production d'acier brut de 1,9 million de tonnes par an, devrait être mise en service fin 2025. Cette étape est financée à hauteur d'environ 700 millions d'euros par l'État fédéral et de 300 millions d'euros par le Land de Basse-Saxe. Le groupe chiffre les coûts de la première phase entre 2,2 et 2,4 milliards d'euros.

Selon l'entreprise, la disponibilité de l'hydrogène vert et de l'énergie verte à des prix économiques est essentielle pour atteindre les objectifs. Le ministre Habeck a déclaré que l'hydrogène remplacerait le pétrole, le gaz et bien sûr le charbon dans une production d'énergie durable. "C'est l'avenir. Ici, à Salzgitter, on peut voir à quoi il ressemble", a-t-il déclaré./bch/DP/stw