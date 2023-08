Salzgitter AG est un producteur d'acier et de produits sidérurgiques basé en Allemagne. La société opère à travers cinq segments : Le segment Acier à bandes est composé des sociétés d'exploitation Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Bauelemente GmbH, Salzgitter Europlatinen GmbH et Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH et produit des bandes d'acier dans une grande variété de compositions métallurgiques et de dimensions. Le segment Plaques/acier profilé comprend Ilsenburger Grobblech GmbH, Salzgitter Mannesmann Grobblech, Peiner Traeger GmbH et HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH et fournit divers produits en fonte, acier et acier. Le segment Mannesmann fournit des tubes et tuyaux en acier et opère par le biais de Mannesmannroehren-Werke GmbH. Le segment Trading est engagé dans le commerce de produits en acier par le biais de Salzgitter Mannesmann Handel GmbH et Universal Eisen und Stahl GmbH. Le segment Technologie fournit des produits et des services aux fabricants de machines et d'installations pour le remplissage et le conditionnement de boissons.

Secteur Acier