Salzgitter confirme ses prévisions après un bon début d'année

(nouveau : plus de détails, avis des analystes, évolution du titre.)

SALZGITTER (dpa-AFX) - Le producteur d'acier Salzgitter a connu un meilleur début d'année que prévu. Le bénéfice avant impôts a certes chuté d'un peu plus de 60% à 183 millions d'euros, contre 465 millions d'euros l'an dernier, un chiffre exceptionnellement élevé, a annoncé lundi l'entreprise cotée sur le SDax en présentant des chiffres clés surprenants pour le premier trimestre. Les analystes recensés par l'agence de presse Bloomberg n'avaient jusqu'ici prévu en moyenne qu'un bénéfice avant impôts d'un peu plus de 100 millions d'euros. Le groupe n'a fait que confirmer ses prévisions annuelles, mais les analystes les considèrent désormais comme prudentes. L'action a d'abord baissé, mais s'est ensuite redressée.

En fin de matinée, le titre Salzgitter a progressé d'environ 0,2% à environ 37 euros au sein de l'indice SDax des petites valeurs, après avoir chuté de près de 2,7% en début de séance. Les titres Salzgitter n'ont donc pas franchi la ligne de tendance à moyen terme de 50 jours, située à un peu plus de 37 euros. Depuis le début de l'année, ils ont toutefois déjà gagné plus de 29% de leur valeur.

"En dépit d'un début d'année solide, nous maintenons nos prévisions de chiffre d'affaires et de résultat du 27 mars en raison de l'environnement politique et économique volatil", a déclaré l'entreprise. Ainsi, la Basse-Saxe continue de viser un bénéfice avant impôts compris entre 300 et 400 millions d'euros pour 2023. Nous devrions en savoir plus le 10 mai. Le sidérurgiste présentera alors ses chiffres détaillés pour le premier trimestre.

Les perspectives maintenues sont probablement trop conservatrices, a écrit Dominic O'Kane, analyste chez JPMorgan, dans une première réaction. Après tout, le groupe a déjà réalisé au premier trimestre environ 45% du bénéfice avant impôts visé pour l'ensemble de l'année. Les prévisions montrent une grande incertitude en ce qui concerne les activités sidérurgiques en Europe au second semestre. Entre-temps, le cours de l'action, qui a nettement augmenté en 2023, ne reflète pas suffisamment le risque d'une détérioration du carnet de commandes au troisième et au quatrième trimestre. L'expert a également souligné la récente remontée des prix de l'acier, de sorte que les producteurs d'acier dans leur ensemble ont probablement été plus rentables au premier trimestre.

Le résultat avant impôts du premier trimestre, publié au préalable, est supérieur au consensus du marché, a également écrit l'analyste Christian Obst de la Baader Bank. Mais avec une inflation et des taux d'intérêt toujours élevés, il ne voit pas de marge de manœuvre pour que la valorisation dépasse sa moyenne à long terme. D'éventuels vents contraires supplémentaires pour la croissance économique en raison d'une offre de crédit limitée et d'une demande qui s'essouffle pourraient également avoir un impact sur Salzgitter.

Au premier trimestre, les activités de production d'acier, de transformation de l'acier et de technologie ont enregistré des résultats satisfaisants, a indiqué Salzgitter. Sur les 183 millions d'euros de résultat avant impôts, 29 millions d'euros proviennent de la participation dans Aurubis. Salzgitter détient environ 30 pour cent du groupe de cuivre du MDax. Aurubis a relevé ses prévisions annuelles vendredi dernier. L'action Aurubis a augmenté d'environ un demi pour cent lundi dernier./zb/mis/niw/men