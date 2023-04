Salzgitter démarre l'année sur les chapeaux de roues, mais confirme ses prévisions

SALZGITTER (dpa-AFX) - Le producteur d'acier Salzgitter a mieux commencé l'année que prévu. Le bénéfice avant impôts a certes chuté d'un peu plus de 60 pour cent par rapport à la valeur exceptionnellement élevée de 465 millions d'euros de l'année précédente, pour atteindre 183 millions d'euros. Les experts s'attendaient toutefois à une baisse nettement plus importante, comme l'a annoncé l'entreprise à la surprise générale lundi lors de la présentation des données clés du premier trimestre à Salzgitter. Les analystes interrogés par Bloomberg avaient jusqu'ici prévu en moyenne un bénéfice avant impôts d'un peu plus de 100 millions d'euros.

Dans une première réaction, un trader a salué les chiffres clés, mais a critiqué les perspectives annuelles inchangées. Ainsi, l'estimation moyenne des analystes se situe dans la partie supérieure de la fourchette d'objectifs. Des pertes modérées se dessinaient pour les actions sur la plateforme de trading Tradegate dans la matinée.

"En dépit d'un début d'année solide, nous maintenons nos prévisions de chiffre d'affaires et de résultat du 27 mars en raison de l'environnement politique et économique volatil", a déclaré l'entreprise. Ainsi, la Basse-Saxe continue de viser un bénéfice avant impôts compris entre 300 et 400 millions d'euros pour 2023. Les détails devraient être donnés le 10 mai. L'entreprise, cotée au SDax, présentera alors des chiffres détaillés pour le premier trimestre./zb/mis/tih