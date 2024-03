FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions du groupe sidérurgique Salzgitter n'ont pas pu maintenir longtemps leur hausse initiale vendredi après la présentation des résultats. Après que les déclarations aient été bien accueillies dans les premières minutes, les investisseurs ont rapidement adopté une vision négative du bilan et des perspectives. Vers midi, les titres faisaient partie des valeurs les plus faibles de l'indice des petites valeurs SDax, avec une baisse de 1,9 %. Auparavant, ils avaient atteint un nouveau plus bas depuis fin octobre.

Un trader avait déjà critiqué plus tôt dans la journée le fait que les nouvelles du groupe étaient dans l'ensemble légèrement négatives. Ainsi, les chiffres pour 2023 étaient légèrement inférieurs au consensus et on s'attendait encore à un premier trimestre faible en 2024. La plupart des experts du secteur ont reconnu des ombres et des lumières dans le bilan.

L'année dernière, Salzgitter a souffert de la forte baisse des prix de l'acier et du ralentissement de la conjoncture, le groupe a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice baisser. Le groupe sidérurgique s'attend désormais à ce que l'environnement de marché s'améliore progressivement au cours de l'année.

L'expert de Jefferies Cole Hawthorn a notamment critiqué un quatrième trimestre plus faible que prévu : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements a été nettement inférieur aux attentes moyennes des analystes du secteur. Il a cependant jugé positives les perspectives de l'entreprise, car jusqu'à présent, il avait lui-même envisagé l'année avec encore plus de prudence. Selon lui, les prévisions de Salzgitter devraient désormais soutenir les attentes du marché, qui étaient plus proches des objectifs du groupe. L'expert de JPMorgan, Moses Ola, a fait remarquer que Salzgitter était plus pessimiste que ses concurrents sur le marché de l'acier en Europe.

Les experts ont également parlé des investissements prévus, dont le volume est, selon Ola, environ deux fois plus élevé que prévu pour 2024. Christian Obst de la Baader Bank a fait remarquer de manière positive que grâce à la baisse remarquable de l'endettement, Salzgitter était bien préparé pour les dépenses futures. L'expert du secteur Ola y voit justement un danger pour le cash-flow libre, les attentes du consensus devant désormais nettement baisser. Parallèlement, il faut s'attendre en 2024 à un endettement plus élevé que ce qui était attendu jusqu'à présent sur le marché.

Depuis un sommet intermédiaire au printemps 2022 à près de 49 euros, le titre Salzgitter a connu des hauts et des bas, et la tendance est à la baisse depuis un an. Avec un cours de 23,30 euros à la fin, le titre a perdu près de 17 pour cent de sa valeur depuis le début de l'année./tav/tih/mis