Samba Digital, Inc: RESULTATS 2023 - Forte hausse du revenu et de la rentabilité

Résultats 2023

Forte hausse du revenu et de la rentabilité

Chiffre d’affaires : +45%

Résultat net : +78%

Lisbonne (Portugal) – 28 février 2024 - 18 heures : Samba Digital, acteur global du marketing sportif présente des résultats 2023 en ligne avec ses prévisions et en nette progression par rapport à l’exercice 2022.

Les comptes 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration de la société Samba Digital SGPS (Portugal) cotée sur Euronext Lisbonne (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB) se présentent de la manière suivante :

Chiffres en cours d’audit en K€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires 5 568 3 837 +45% +47% Résultat d’exploitation 1 510 860 +76% +81% Marge d’exploitation 27,1% 22,4% +4,7 pts. Résultat net 1 182 664 +78% +85% Marge nette 21,2% 17,3% +3,9 pts.

La variation indique la croissance en données publiées et celles à taux de change constants la progression en dollars hors effets devises.

Les comptes définitifs et audités seront disponibles au plus tard le 20 mai 2024.

Accroissement de l’activité dans toutes les régions

En 2023, Samba Digital a déployé avec succès son offre globale répondant parfaitement aux enjeux du marketing sportif digital dans toutes les régions du monde. La répartition par zone géographique est sensiblement la même qu’en 2022 avec une légère progression de l’Europe francophone.

La répartition par zone géographique ressort de la façon suivante :

En K€ Europe francophone Royaume-Uni et reste du monde Etats-Unis CA 2023 35% 47% 18% CA 2022 33% 47% 20%

L’exercice 2023 a été notamment porté par une activité très importante avec la Ligue de Football américaine et son principal club vainqueur pour la seconde fois du super bowl, avec de nouveaux clubs de football prestigieux et même une diversification en dehors du monde du sport mais en lien toutefois avec ce dernier dans le cadre des JO de Paris.

Il est à noter que Samba Digital a réalisé un effort très important d’investissement d’1 M$ dans l’Intelligence Artificielle pour son offre Força de « creative services » en ligne qui porte déjà ses fruits puisque à la date de ce jour le Chiffre d’Affaires déjà facturé en 2024 s’élève à 321 K$ validant ainsi la prévision de 2 M$ comprise dans le chiffre d’affaires budgété 2024 de 10 M$. Il convient de signaler que cette offre a été développée en partenariat avec Orange Business département Data Sceintist.

Le résultat d’exploitation s’établit à 1 510 K€ en progression de 76% par rapport à 2022. Grâce à un modèle 100% en sous-traitance et à une hausse d’activité permettant de mieux absorber ses frais fixes, la profitabilité opérationnelle de Samba Digital s’est fortement appréciée en 2023 pour atteindre 27,1% du chiffre d’affaires en hausse de 4,7 points.

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 328 K€, le résultat net s’établit à 1 182 K€, en hausse de 78% par rapport à 2022. La marge nette ressort à un niveau solide de plus de 21%.

Structure financière solide

La société est entièrement autofinancée sans recours à la dette bancaire. Toutefois, compte-tenu des nombreux projets de développement et de leur conséquence sur le besoin de fonds de roulement, la Société a obtenu en 2023 une ligne de factoring de 400 K€ auprès la Banque Santander, qui est utilisée à hauteur de 273K€ au 31 décembre.

Au 31/12/2023, la trésorerie active consolidée s’élève à 906 K€ (dont 292 K$ dans les livres de la filiale US) et ses encours clients s’élèvent à 1297 K€.

Les capitaux propres atteignent 25,18 M€ au 31/12/2023 après incorporation du résultat net 2023.

Perspectives : chiffre d’affaires cible de 10 M€ en 2024

Pour 2024, Samba Digital va poursuivre ses efforts commerciaux à un rythme soutenu avec une actualité particulièrement dynamique dans le domaine des sports (Jeux olympiques et paralympiques en France à l’été 2024, Championnat d’Europe de footbal …). En parallèle la société va continuer son développement dans de nouvelles régions en particulier au Moyen-Orient et plus précisément en Arabie Saoudite où elle est déjà impliquée dans les projets liés à la Coupe du Monde de football 2034.

Grâce à son modèle économique favorisant les revenus récurrents de type abonnement et le fort taux de renouvellement de ses contrats cliients, Samba Digital débute l’année avec un niveau de backlog élevé. La société vise ainsi un chiffre d’affaires 2024 1 de 10 M€, faisant ressortir une progression organique de près de 70% pour le prochain exercice.

Comme précédemment annoncé, Samba Digital confirme également son intention de solliciter le transfert sur Euronext Growth® Lisbonne pour le 1 er semestre 2024 suivi d’une double cotation de ses titres à Paris.

1 sur la base d’un taux de change €/$ à la parité

