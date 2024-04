Samba Digital, Inc: Samba Digital annonce la création d'un nouveau département 'Data Analytics' destiné à maximiser la performance marketing digitale de ses clients

Samba Digital annonce la création d'un nouveau département "Data Analytics" destiné à maximiser la performance marketing digitale de ses clients



Lisbonne (Portugal) – 10 avril 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB) , pionnier dans le marketing digital pour les détenteurs de droits, annonce le lancement de son nouveau département Data Analytics, pour répondre au plus près à l'évolution constante du marché et aux besoins de ses clients.

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Cette nouvelle offre est conçue pour renforcer les décisions stratégiques basées sur les données des clients et démontrer concrètement le retour sur investissement (ROI) et le retour sur objectifs (ROO).

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Investissant non seulement dans les talents, Samba Digital développe et intègre également des outils de pointe pour l'analyse de la performance et la prise de décision. En collaboration avec les meilleures technologies du marché, les solutions développées par Samba Digital s'appuient sur des outils de mesure de la performance sociale et médiatique, englobant des données comportementales et des études de marché.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Ces innovations visent à accompagner les clients à chaque étape de leur stratégie marketing, de l'identification précise des différents segments de fans jusqu'à la création de connexions plus significatives permettant d'augmenter la valeur dégagée par chaque campagne médias. Les solutions développées sont accessibles à l'ensemble de l'industrie et cible toute typologie de clientèle.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a recruté Emmanuel Barilley, ancien directeur du consulting digital chez Nielsen Sports à Londres et qui est également passé chez Dugout et Lagardère Sports.

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO »,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO »,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO »,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO »,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO », explique Emmanuel Barilley,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO », explique Emmanuel Barilley,

« Notre mission se décline en deux axes principaux : le premier est d'intégrer une dimension analytique plus poussée à nos services existants tels que la gestion de communauté, la création de contenu et le développement d'audience. Le second vise à fournir des services supplémentaires pour des décisions plus éclairées et une meilleure évaluation du ROI et du ROO », explique Emmanuel Barilley,

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Avec ce développement, Samba Digital confirme sa volonté d'innover constamment dans le domaine du marketing sportif, offrant à ses clients des outils et des stratégies avant-gardistes pour rester à la pointe de l'industrie. Cette nouvelle offre axée sur une utilisation renforcée de la technologie devrait contribuer dès 2024 au revenu de Samba Digital et soutenir à moyen terme sa trajectoire de croissance.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

L'entreprise est présente sur quatre continents : Amérique (USA et LATAM), Europe, Afrique et Asie. Samba Digital travaille avec les plus grands clubs et acteurs du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea...), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco...), du football italien (Serie A, Juventus, Naples...), du football allemand (Bundesliga, Eintracht, Bayern de Munich...) et, depuis 2022, avec la Primeira Liga portugaise.

La société développe son expertise dans de nombreux autres sports, tels que le basket (Orlando Magic en NBA et la FIBA) , le rugby ( World Rugby),le golf ( Ryder Cup), la formule 1, le tennis (Roland-Garros, l'US Open, …), etc.

Basée au Portugal, Samba Digital possède également Sports Translate et Sport Influencers, deux plateformes destinées à l'industrie du sport, avec plus de 300 traducteurs et 5 000 influenceurs disponibles dans le monde entier. Sports Translate assure la traduction et l'adaptation de contenus dans 50 langues et dialectes et propose des services de sous-titrage et de doublage de vidéos.

Samba Digital est la première société de marketing sportif au monde à proposer ces différents services avec un modèle économique basé sur la flexibilité, sans aucune dette bancaire et une trésorerie confortable lui permettant d'autofinancer ses investissements.