Samba Digital, Inc: Samba Digital lance une plateforme d'Intelligence Artificielle pour les organisations sportives en collaboration avec Orange Business

Samba Digital lance une plateforme d'Intelligence Artificielle pour les organisations sportives en collaboration avec Orange Business

Lisbonne (Portugal) – 28 mars 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA), conçue exclusivement pour les organisations sportives. Cette innovation marque une avancée significative dans le domaine du marketing sportif, en offrant une solution d'IA Générative personnalisée pour la production de contenus.

Développée en étroite collaboration avec Orange Business, cette plateforme repose sur l’environnement Stable Diffusion, l'un des modèles d'apprentissage automatique les plus avancés et puissants au monde. Cette technologie de pointe permet de générer des images et des vidéos de haute qualité à partir de simples ensembles de mots ou de textes.

L'aspect le plus innovant de cette plateforme est sa capacité à être alimentée par des photos et des vidéos d'organisations sportives, pour lesquelles elle détient les droits d'image. En simplifiant et en accélérant les processus de production, cette plateforme promet d'atteindre des niveaux inégalés de créativité, d'efficacité et de qualité.

Comme indiqué par communiqué de presse le 23 janvier dernier, Samba Digital fait de l’Intelligence Artificielle un fort levier de développement au service de ses clients. L’IA va également permettre de réduire progressivement les coûts de production et d'améliorer les processus opérationnels.

Frédéric Fausser, CEO de Samba Digital, déclare : "Samba Digital a toujours été portée par l’innovation et la recherche de solutions efficaces pour ses clients. En collaboration avec Orange Business, nous avons développé une plateforme qui non seulement simplifie la création de contenus pour les organisations sportives mais ouvre également la voie à une ère de personnalisation et de créativité sans précédent. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner nos premiers clients dans cette voie parmi lesquels les clubs de football de la Juventus ou de Chelsea"

A PROPOS DE SAMBA DIGITAL



Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

L'entreprise est présente sur quatre continents : Amérique (USA et LATAM), Europe, Afrique et Asie. Samba Digital travaille avec les plus grands clubs et acteurs du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea...), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco...), du football italien (Serie A, Juventus, Naples...), du football allemand (Bundesliga, Eintracht, Bayern de Munich...) et, depuis 2022, avec la Primeira Liga portugaise.

La société développe son expertise dans de nombreux autres sports, tels que le basket (Orlando Magic en NBA et la FIBA) , le rugby ( World Rugby),le golf ( Ryder Cup), la formule 1, le tennis (Roland-Garros, l'US Open, …), etc.

Basée au Portugal, Samba Digital possède également Sports Translate et Sport Influencers, deux plateformes destinées à l'industrie du sport, avec plus de 300 traducteurs et 5 000 influenceurs disponibles dans le monde entier. Sports Translate assure la traduction et l'adaptation de contenus dans 50 langues et dialectes et propose des services de sous-titrage et de doublage de vidéos.

Samba Digital est la première société de marketing sportif au monde à proposer ces différents services avec un modèle économique basé sur la flexibilité, sans aucune dette bancaire et une trésorerie confortable lui permettant d'autofinancer ses investissements.

Samba Digital est cotée sur Euronext Lisbonne PTDGL0AM0003 MLSMB

