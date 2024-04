Samba Digital, Inc

Samba Digital, Inc: Samba Digital renforce ses services de iGaming avec de nouvelles solutions de marketing d'affiliation et se développe en Afrique



22-Avr-2024 / 19:00 CET/CEST

Lisbonne (Portugal) – 22 avril 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif, poursuit sa croissance en introduisant des solutions de marketing d'affiliation et en étendant sa présence géographique, notamment en Afrique, pour répondre à la demande croissante des opérateurs de iGaming.

Le marketing d'affiliation est un modèle économique où les entreprises de iGaming, appelées "opérateurs", collaborent avec des partenaires externes, appelés "affiliés". Ces affiliés sont chargés de promouvoir les services des opérateurs en échange d'une rémunération basée sur la performance. Ce système garantit un investissement publicitaire optimisé, car les affiliés sont payés uniquement lorsque leurs efforts génèrent des résultats concrets, tels que l'acquisition de nouveaux joueurs ou l'accroissement de la visibilité de la marque. Ce modèle non seulement permet de mesurer précisément le retour sur investissement, mais il est également extensible et scalable, ce qui signifie que Samba Digital peut l'appliquer à une multitude de clients et sur plusieurs territoires à la fois, permettant ainsi une expansion rapide et contrôlée de ses activités.

Cette initiative est renforcée par l'embauche de Catarina Marques, ancienne responsable du développement commercial chez Clever Advertising, dont l'expertise et la connaissance approfondie du marché africain viennent soutenir les ambitions de Samba Digital sur ce nouveau marché.

Camila Cunha, Manager iGaming chez Samba Digital, explique : "Nos objectifs pour cette année incluent l'enrichissement de notre offre avec le marketing d'affiliation, et l'élargissement de notre présence, particulièrement en Afrique. Catarina, avec son expérience précieuse, jouera un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions en iGaming."

A PROPOS DE SAMBA DIGITAL



Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leur stratégie d'internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le monde.

L'entreprise est présente sur quatre continents : Amérique (USA et LATAM), Europe, Afrique et Asie. Samba Digital travaille avec les plus grands clubs et acteurs du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea...), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco...), du football italien (Serie A, Juventus, Naples...), du football allemand (Bundesliga, Eintracht, Bayern de Munich...) et, depuis 2022, avec la Primeira Liga portugaise.

La société développe son expertise dans de nombreux autres sports, tels que le basket (Orlando Magic en NBA et la FIBA) , le rugby ( World Rugby),le golf ( Ryder Cup), la formule 1, le tennis (Roland-Garros, l'US Open, …), etc.

Basée au Portugal, Samba Digital possède également Sports Translate et Sport Influencers, deux plateformes destinées à l'industrie du sport, avec plus de 300 traducteurs et 5 000 influenceurs disponibles dans le monde entier. Sports Translate assure la traduction et l'adaptation de contenus dans 50 langues et dialectes et propose des services de sous-titrage et de doublage de vidéos.

Samba Digital est la première société de marketing sportif au monde à proposer ces différents services avec un modèle économique basé sur la flexibilité, sans aucune dette bancaire et une trésorerie confortable lui permettant d'autofinancer ses investissements.

Samba Digital est cotée sur Euronext Lisbonne PTDGL0AM0003 MLSMB

