Sambandam Spinning Mills Limited est une société basée en Inde, engagée dans la fabrication et la vente de fils de coton et de fils mélangés. Les catégories de produits de l'entreprise comprennent le 100% coton, les fils durables, les fils cellulosiques, les fils Sollucell Air, le Melange, le R-Elan et les fils filés à cœur. Ses types de produits 100 % coton comprennent le cardé et le peigné. Les fils durables de l'entreprise comprennent le lyocell, le lin, le chanvre, la laine, la soie, le bambou et le bananier. Ses fils cellulosiques comprennent la viscose, le modal, le lyocell et le bambou. Ses collections de mélanges comprennent des fils mélangés 100 % coton, des fils mélangés 100 % viscose et polyester, des fils mélangés tri, des fils Neppy, des fils mélangés fantaisie Slub et des fils Neppy multicolores. La société propose des cartes de nuances mélangées et des cartes de nuances mélangées mélangées. Ses fils de base sont largement utilisés pour le denim, les chemises, les costumes formels et décontractés, les vêtements d'intérieur, les vêtements de sport, les bandages médicaux et les ceintures. Ses fils R-Elan comprennent RGG, super micro polyester, Air Therm, KoolTex et Feel Fresh.

Secteur Textiles et Cuirs