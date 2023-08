Sambandam Spinning Mills Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication de fils (coton, synthétique et autres) et de tissus. Les produits de la société comprennent des fils 100% coton, des fils durables, des fils cellulosiques, des fils mélangés, R-Elan et Core Spun. Elle file des fils 100% coton, peignés ou cardés, basiques, compacts, et mélanges ou fantaisie. Elle file en utilisant les variétés de coton, telles que le coton américain, le GIZA égyptien, le coton australien, le coton indien, le SUPIMA, le SUVIN et le coton ouest-africain. Elle produit des fils de lin pour le tricotage, le tissage et d'autres usages industriels. Elle fabrique des fils fins de bambou qui se déclinent en une variété de couleurs, de poids, de brins et d'épaisseurs. Elle propose des cartes de nuances de mélanges et des cartes de nuances de mélanges mélangés. Elle possède environ cinq unités de filature et vend ses produits dans le pays. Elle en exporte également plus de 50 % vers les pays d'Europe de l'Est et d'Extrême-Orient, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Indonésie, la Chine, le Japon et la Colombie.

Secteur Textiles et Cuirs