Le PDG de la SBB suédoise interrompt le paiement des intérêts de sa société privée

IB Invest, une société privée détenue par le PDG du groupe immobilier suédois SBB, a déclaré mardi en fin de journée qu'elle avait reporté indéfiniment les paiements d'intérêts sur les obligations hybrides, alors que la crise de l'immobilier commercial s'aggrave dans le pays.

La hausse des taux d'intérêt, l'inflation galopante et l'endettement croissant ont frappé les sociétés immobilières suédoises, ce qui a amené les responsables politiques à mettre en garde contre les risques pesant sur la stabilité financière.

Plusieurs agences de notation ont abaissé la dette de la SBB au rang d'actif de pacotille et, au début du mois, la société a reporté son dividende et renoncé à une émission d'actions.

Les paiements mensuels de dividendes de la SBB avaient été la pierre angulaire des bénéfices d'Ilija Batljan Invest AB (IB Invest).

IB Invest, propriété du fondateur et directeur général de la SBB, Ilija Batljan, a déclaré qu'elle ne paierait pas d'intérêts sur une obligation hybride, une décision qu'elle a déclaré être autorisée à prendre en vertu des conditions régissant le prêt de 750 millions de couronnes suédoises (73,87 millions de dollars).

IB Invest a déclaré détenir 18,4 % des actions avec droit de vote de la SBB et 4,8 % de l'ensemble du capital. Ilija Batljan détient également des actions de la SBB au-delà d'IB Invest.

La SBB, l'un des plus grands propriétaires commerciaux de Suède, qui possède de nombreuses propriétés résidentielles à loyer réglementé et de services communautaires, a déclaré lundi qu'elle envisageait de vendre tout ou partie de la société.

Le prix de l'action de SBB a chuté de 9,3% à 0737 GMT et est en baisse de 75% depuis le début de l'année, à son plus bas niveau depuis sept ans. (1 $ = 10,1526 couronnes suédoises) (Reportage de Marie Mannes et Terje Solsvik ; édition de Barbara Lewis)