Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) est une société basée en Suède, qui possède des propriétés communautaires dans la région nordique, ainsi que des appartements locatifs en Suède. La stratégie de la société consiste à détenir, gérer et développer à long terme des propriétés de services communautaires et des résidences à loyer réglementé. La société a également pour objectif de mener activement des projets et des développements immobiliers afin de développer de nouvelles infrastructures sociales. Le portefeuille immobilier des CFF se caractérise par un taux d'occupation élevé et des contrats de location de longue durée. Les revenus locatifs consistent en des flux à long terme décrochés, principalement auprès des gouvernements centraux nordiques/municipalités/conseils de comté et des résidences suédoises à loyer réglementé. Le modèle d'entreprise repose sur la gestion immobilière avec des flux de trésorerie décrochés provenant de l'infrastructure sociale, qui sont complétés par trois stratégies de valeur ajoutée génératrices de revenus : Développement de projets et de propriétés ; Rénovations, remodelage et extensions ; et Transactions immobilières.

