Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et collectifs dans la région nordique. A fin 2022, le portefeuille du groupe, composé de 2 050 actifs d'une surface locative totale de 4 627 000 m2, s'élève, en valeur de marché, à 135,6 MdsSEK répartis par type d'actifs entre établissements et logements sociaux (67,6%), résidences (27,7%) et autres (4,7%).

Secteur Développement et opérations immobilières