Samkrg Pistons and Rings Limited est engagée dans la fabrication et la fourniture de pistons et de segments automobiles. La société est impliquée dans la fabrication de divers composants automobiles tels que des pistons, des axes de piston, des segments, des arbres automobiles requis pour les véhicules commerciaux, les tracteurs et les moteurs stationnaires à usage intensif. La société fournit des pistons, des axes de piston et des segments de piston pour les moteurs à combustion interne à essence et diesel pour les scooters, les motos, les voitures, les tracteurs, les véhicules utilitaires légers, les moteurs stationnaires et autres applications spéciales d'un diamètre de 35 millimètres (mm) à 130 mm. Elle fournit des pistons avec différentes formes de couronne, qui sont fabriqués avec des profils asymétriques et symétriques en utilisant un alliage d'aluminium eutectique et hyper eutectique avec une teneur en silicium. Elle propose le revêtement d'étain, le revêtement de molybdène, le revêtement de graphite, l'anodisation dure et le chromage, qui sont effectués sur les pistons. Ses axes de piston sont fabriqués à partir de divers aciers alliés dans la gamme de 10 à 45 mm de diamètre.