Samsara Inc. : Morgan Stanley persiste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2023 613 M - 598 M Résultat net 2023 -291 M - -284 M Tréso. nette 2023 651 M - 635 M PER 2023 -16,6x Rendement 2023 - Capitalisation 4 799 M 4 799 M 4 684 M VE / CA 2023 6,77x VE / CA 2024 5,35x Nbr Employés 1 616 Flottant 20,8% Graphique SAMSARA INC. Tendances analyse technique SAMSARA INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 9,33 $ Objectif de cours Moyen 18,13 $ Ecart / Objectif Moyen 94,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Sanjit Biswas Chief Executive Officer & Director Dominic Phillips Chief Financial Officer & Executive Vice President John Bicket Chief Technology Officer & Director Stephen Franchetti Chief Information Officer & Vice President Dave Bossio Chief Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAMSARA INC. -66.81% 4 799 MICROSOFT CORPORATION -28.28% 1 804 355 SYNOPSYS INC. -11.56% 49 669 DASSAULT SYSTÈMES SE -31.05% 48 575 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. -13.14% 44 401 SEA LIMITED -75.82% 30 384