PowerFlex a annoncé une nouvelle intégration avec Samsara, le pionnier du Connected Operations ?? Cloud, une plateforme qui permet aux organisations dépendant d'opérations physiques d'exploiter les données IoT et de développer des informations exploitables. L'intégration du logiciel de gestion de la recharge des véhicules électriques PowerFlex X avec la solution télématique pour véhicules de Samsara soutiendra et optimisera les opérations des flottes de véhicules légers, moyens et lourds à mesure que l'électrification des véhicules s'intensifie dans tout le pays.

L'intégration de PowerFlex X et de Samsara est rendue possible par la plateforme de données ouverte de Samsara et améliorera l'expérience utilisateur pour les clients mutuels. Le système fournira des alertes et des tableaux de bord complets pour la localisation des véhicules et l'état de charge (SOC). Il suivra et enregistrera également des informations en temps réel et historiques sur la durabilité, telles que la marche au ralenti et l'efficacité énergétique, qui alimenteront la gestion adaptative de la charge de PowerFlex pour l'optimisation de la charge des VE et la réduction des coûts.

En tirant parti de l'intégration de PowerFlex X CMS et de Samsara, les clients de PowerFlex et de Samsara peuvent bénéficier d'une solution unifiée qui combine la gestion de flotte et les capacités de recharge des VE, ce qui permet d'améliorer l'efficacité, de rationaliser les opérations et de prendre des décisions fondées sur des données pour les flottes de VE. Grâce aux données intégrées de PowerFlex X et de SamSara, les clients peuvent surveiller et analyser les schémas de charge et la consommation d'énergie afin d'améliorer la planification de l'infrastructure de charge, l'efficacité énergétique et l'état de préparation général de la flotte. Le Connected Operations Cloud de Samsara permet aux entreprises d'accéder facilement aux données en temps réel des entrepôts, des camions, des remorques et des équipements, de les analyser et d'agir en conséquence afin d'améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur durabilité.

Grâce à une API ouverte, la plateforme de Samsara permet aux clients de connecter leurs applications tierces les plus importantes et d'obtenir une vision holistique de leurs opérations physiques.