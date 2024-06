Samsara Inc. se spécialise dans Connected Operations Cloud, une plateforme qui permet aux organisations qui dépendent d'opérations physiques d'utiliser les données de l'Internet des objets (IdO) pour développer des connaissances exploitables et améliorer leurs opérations. Connected Operations Cloud de la société comprend sa plateforme de données, qui ingère, regroupe et enrichit les données de ses appareils IoT et d'un écosystème croissant d'actifs connectés et de systèmes tiers, et qui dispose de capacités intégrées pour l'intelligence artificielle (IA), les flux de travail et l'analyse, les alertes, les connexions d'interface de programmation d'applications (API), ainsi que la sécurité et la confidentialité des données ; et des applications pour la sécurité vidéo, la télématique des véhicules, les applications mobiles et les flux de travail, la surveillance des équipements et la visibilité des sites. Son application de sécurité vidéo permet aux clients de mettre en place un programme de sécurité et de protéger leurs équipes à l'aide de vidéos basées sur l'IA. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la construction, le transport et l'entreposage, les services sur le terrain et la logistique.

Secteur Logiciels