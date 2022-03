Samsara s'étend dans la région EMEA et à Mexico et accroît sa présence internationale

Nouveaux bureaux à Amsterdam et à Mexico pour renforcer l’assistance client et accélérer le développement de produits spécifiques à la région

Samsara Inc. (« Samsara ») (NYSE : IOT), pionnier du Connected Operations Cloud, a annoncé aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux bureaux à Amsterdam et à Mexico, afin d’accélérer sa croissance internationale. Les dernières expansions de Samsara permettront à la société de fournir un soutien exceptionnel aux nouveaux clients et à la clientèle existante sur ces marchés clés.

« Notre activité EMEA se développe à un rythme incroyable depuis l’ouverture de notre siège européen à Londres en 2018. Rien que l’année dernière, nous avons connu une croissance significative de notre clientèle EMEA et aidé de grandes entreprises telles que Kelly Group, Fraikin et COLAS à renforcer la sécurité, l’efficacité et la pérennité de leurs activités grâce la plateforme Samsara Connected Operations », a déclaré Philip Van Der Wilt, vice-président et directeur général, Samsara, EMEA. « Alors que nous continuons à prendre de l’ampleur dans la région et à devenir un partenaire essentiel pour nos clients, la capacité à servir localement est cruciale. L’ouverture de notre bureau d’Amsterdam pour soutenir la région du Benelux renforce notre capacité à fournir un service de classe mondiale à nos clients, ainsi qu’à étoffer davantage nos effectifs de classe mondiale. »

Le bureau de Mexico sera la première expansion de Samsara dans la région et l’équipe devrait être constituée de 100 personnes d’ici la fin de 2022 dans les ventes locales, les opérations et dans des rôles de succès client. « Samsara redouble son investissement dans la région avec son nouveau bureau à Mexico », a déclaré pour sa part Santiago Padilla, directeur des opérations commerciales chez Samsara. « Nous avons déjà constaté un impact considérable pour nos clients locaux, notamment Alianza Trayecto, Mexicana Logistics et Cruz Roja. Notre présence étendue nous permettra également de continuer à offrir la meilleure expérience client de sa catégorie grâce à un support local supplémentaire, alors que nous continuons d’investir dans des solutions de sécurité et des caractéristiques de produit spécifiques à la région pour devancer les besoins de nos clients. »

À propos de Samsara

Samsara est le pionnier du Connected Operations Cloud, qui permet aux entreprises qui dépendent d’opérations physiques d'exploiter les données IdO (Internet des Objets) pour développer des informations commerciales exploitables et améliorer leurs activités. Samsara est présente en Amérique du Nord et en Europe et sert des dizaines de milliers de clients dans de nombreux secteurs, notamment le transport, le commerce de gros et de détail, la construction, les services sur le terrain, la logistique, les services publics et l’énergie, l'administration, les soins médicaux et l’éducation, la fabrication, ainsi que les aliments et les boissons. La mission de Samsara est de renforcer la sécurité, l’efficacité et la pérennité des activités qui sont le moteur de l’économie mondiale.

Samsara est une marque déposée de Samsara Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits ou marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

