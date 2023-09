Samsara Inc est une société spécialisée dans l'Internet des objets (IoT). La société est engagée dans la fourniture de Connected Operations Cloud, qui permet aux entreprises qui dépendent des opérations physiques d'exploiter les données de l'IoT (Internet des objets) pour développer des informations commerciales exploitables et améliorer leurs opérations. La société fournit une solution de bout en bout pour les opérations. Sa solution connecte les données des opérations physiques à son Connected Operations Cloud, qui se compose de la plateforme de données et des applications de la société. Sa plateforme de données ingère, agrège et enrichit les données provenant de ses appareils IoT et d'un écosystème croissant d'actifs connectés et de systèmes tiers, et rend les données exploitables pour des cas d'utilisation par le biais de ses applications. Les applications de la Société pour les flottes connectées comprennent la sécurité basée sur la vidéo, la télématique des véhicules, les apps et les flux de travail des conducteurs, la surveillance des équipements et la visibilité des sites. La société propose ses services aux petites entreprises, aux gouvernements d'État et locaux et aux entreprises mondiales.

Secteur Logiciels