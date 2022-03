''SAMSE :  Distribuer 60% de notre résultat ne nous empêchera pas de réaliser des acquisitions''

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction. Ses 29 enseignes et 350 points de vente répartis sur 55 départements ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 Mds d’euros en 2021. Les artisans constituent l’essentiel de la clientèle, mais les particuliers sont également adressés, notamment à travers l’enseigne l’Entrepôt du Bricolage. Après une année 2021 record, se pose la question de l’atterrissage post covid dans un contexte inflationniste inédit.

Olivier Malfait, après une année 2021 en croissance de 17,1%, la décroissance est-elle évitable en 2022 ?

" Il est encore difficile de se prononcer tant le contexte actuel est incertain. Pour l’instant, la baisse des volumes de vente est plus que compensée par la hausse des prix, mais le deuxième trimestre devrait montrer une stabilisation, avec un risque de voir la baisse des volumes l’emporter au second semestre. Nous nous interrogeons en effet sur la capacité de nos clients à absorber les nouvelles vagues de hausses de prix que sont en train de nous faire passer nos fournisseurs. La plupart de nos clients artisans ont des carnets de commandes garnis jusqu’à la fin du semestre, mais ils peinent à répercuter les hausses de leurs prix approvisionnements sur leurs propres clients. Les clauses de révision de prix et la réduction de durée de validité des devis ne sont que des amortisseurs. Certains projets de travaux risquent d’être décalés pour des raisons de prix ou de délais."

Malgré l’inflation, votre marge commerciale en % a progressé en 2021. Faut-il attendre un contre-coup en 2022 ?

" Une baisse est effectivement possible, surtout que pour éviter des pénuries, nous avons fait le choix de beaucoup stocker, ce qui a été possible compte tenu de nos très bonnes relations historiques avec nos fournisseurs. Le risque pour nous serait de voir certains prix refluer fortement et de devoir concéder quelques points de marges sur ce stock constitué à prix élevé. "

Compte d’exploitation de SAMSE (source : société)

La politique de dividende du groupe a évolué depuis 2019 avec un taux de distribution autour 60%. Est-elle ancrée pour les prochaines années ?

" Le montant du dividende versé est du ressort de l’assemblée générale. Cela étant dit, il est très probable que le taux de distribution reste stable dans les prochaines années. Pour rappel, la société Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMSE, a opéré fin 2020 une restructuration actionnariale en rachetant 23% du capital à un actionnaire industriel sortant, CRH. Plus de 200 managers du Groupe ont financé par l’endettement ce rachat de parts et cette dette court encore 4 ans. Cette opération ne freine en rien notre politique de développement puisque le Groupe dispose d’une trésorerie de près de 140 M€ pour un ratio d’endettement net de 6% des capitaux propres à fin 2021. "

Quelle est votre vision de l’entreprise et de son actionnariat à horizon 4-5 ans ?

" L’actionnariat salarié a vocation à se renforcer chez Samse. La culture du partage est incontestablement une valeur fondatrice du Groupe, qu’il s’agisse de biens financiers, d’organisation hiérarchique ou de formation, le tout résumé dans : « Nos valeurs, c’est le partage du savoir, qui rend possible le partage du pouvoir, qui concourt au partage de l’avoir ». L’actionnariat salarié du Groupe remonte à 1968 avec la mise en place de la prime de participation payée en actions. Aujourd’hui, a totalité des collaborateurs de la société mère et des filiales ont désormais la possibilité d’investir dans les fonds d’actionnariat salarié et 75% d’entre eux sont actionnaires à ce jour. Notre objectif est de monter à 100%, convaincus que notre performance est plus que jamais garante de notre indépendance et que nous sommes persuadés que l’indépendance capitalistique est un facteur clé de la performance durable.

Pour ce qui est de la marche des affaires, actuellement présents sur les deux tiers du territoire national, nous souhaiterions étendre à moyen terme notre présence géographique au niveau national, notamment dans les Hauts de France, en région parisienne ou en Bretagne. Cela passe par des créations d’agences ou des croissances externes, que ce soit sur le marché du négoce, atomisé, ou du bricolage, concentré. Pour l’instant, nous trouvons les prix un peu élevés compte tenu des bonnes années réalisées par les vendeurs. Nous aimerions accélérer dans les négoces spécialistes, notamment dans le TP/adduction d’eau et le négoce de bois et de panneaux ainsi que les plaques de plâtres/isolation."

Les enseignes du Groupe SAMSE (source : société)

L'auteur de l'interview, Raphaël Girault, est actionnaire de SAMSE.