SAMSE : Actionnariat salarié et Distribution exceptionnelle

COMMUNIQUE FINANCIER

Grenoble le 5 novembre 2020, 18H30

Actionnariat salarié et Distribution exceptionnelle

La société Samse convoque une assemblée générale mixte, le 11 décembre 2020, en vue de renforcer la présence des salariés au sein de son capital et proposer une distribution de dividende exceptionnel.

S'agissant du renforcement capitalistique des salariés, le conseil d'administration proposera la mise en place d'un plan d'attribution gratuite d'actions. Ce plan concerne plus de 400 managers du Groupe et s'étale sur une période de 5 ans. Dans la continuité de ses valeurs d'engagement et de performance, ces attributions sont conditionnées à la réalisation d'objectifs annuels. Le nombre maximal attribué d'actions gratuites représentera 1,2 % du capital actuel de la société Samse.

Lors de cette assemblée générale mixte réunie extraordinairement, le conseil d'administration proposera aux actionnaires de voter en faveur d'un dividende exceptionnel de 8 euros par action par prélèvement sur les réserves facultatives de la société. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 16 décembre 2020.

Le Groupe confirme qu'à l'instar des acteurs de la filière Bâtiments et Travaux Publics, l'ensemble de ses points de vente sont ouverts pendant la période de confinement actuelle et que la sécurité et la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires restent une priorité en s'appuyant sur des protocoles sanitaires stricts.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds d'euros en 2019.

Euronext Paris - Compartiment B - Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA - Code Bloomberg : SAMS:FP

Prochain rendez‐vous :

28 janvier 2021 : Parution du chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre 2020

Contacts :

Olivier MALFAIT (Président Directeur Général)

Laurent CHAMEROY (Directeur Général Délégué et Financier) : laurent‐chameroy@samse.fr

Cédric GERBIER (Responsable Relations Investisseurs et Actionnaires) : cedric‐gerbier@samse.fr

Retrouvez ce communiqué sur : www.groupe‐samse.fr