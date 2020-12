SAMSE : Dumont Investissement finalise sa restructuration actionnariale

Regulatory News:

La société Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMSE (Paris:SAMS), confirme la finalisation des opérations de restructuration actionnariale (sortie d’actionnaires pour environ 23% du capital), comme évoqué notamment dans ses communiqués des 28 février 2020 et 3 décembre 2020.

Conjointement à la distribution exceptionnelle de dividende en provenance de la société SAMSE (contribuant à hauteur d’environ 25% du besoin), l’opération de réduction de capital a été financée majoritairement par recours à des emprunts bancaires auprès d’un pool de prêteurs (*) composé de 11 banques et 2 fonds de prêts. Les remboursements s’échelonneront sur une durée de 5 à 7 ans.

En complément de la participation des salariés au capital de Samse à travers un plan d’attribution gratuite d’actions (cf notre communiqué du 5 novembre 2020), le conseil de Surveillance de Dumont Investissement a autorisé la mise en place d’un plan de co-investissement pour l’ensemble des managers du Groupe souhaitant y souscrire.

Ainsi, à ce jour, plus de 200 managers sont en cours de souscription à ce plan de co-investissement dans le capital de la société Dumont investissement visant à accompagner le développement et partager les fruits de la performance du Groupe dans les années à venir.

L’exercice 2020 devrait se terminer avec un bon niveau d’activité, le Groupe étant peu impacté par les conditions sanitaires en vigueur. Toutefois, il reste prudent quant à ses prévisions relatives à l’année prochaine.

(*) Composition du pool de préteurs :

Etablissement bancaires :

CIC Lyonnaise de Banque, BECM, Banque Rhône Alpes, Société Générale, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit Agricole CIB, Le Crédit Lyonnais, BNP, Banque Populaire des Alpes, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, La Banque Postale

Fonds de prêts :

ARTEMID et La Banque Postale Asset Management

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2019.



Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

Prochain rendez-vous :

28 janvier 2021 : Parution du chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2020

