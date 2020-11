SAMSE : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée

Société anonyme au capital de 3 458 084 €

Siège social : 2, rue Raymond Pitet 38100 Grenoble

056 502 248 R.C.S GRENOBLE

Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte

des actionnaires du 11 Décembre 2020

Grenoble, le 20 novembre 2020 - SAMSE informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le Vendredi 11 Décembre 2020 à 10 heures 30 au siège social de la société.

L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que l'avis rectificatif ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) les 3 et 13 novembre 2020.

L'avis de convocation, qui contient notamment l'ordre du jour de cette Assemblée et les projets de résolutions qui lui seront soumis ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être consultés sur le site internet de la société : www.groupe-samse.fr.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

A propos du Groupe SAMSE

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds d'euros en 2019.

Euronext Paris - Compartiment B - Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA - Code Bloomberg : SAMS:FP

