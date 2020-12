Samse : Assemblée générale du 11 décembre 2020 Informations complémentaires

Regulatory News:

Les actionnaires de Samse (Paris:SAMS) sont appelés à se prononcer le 11 décembre prochain sur un dividende de 8,00 euros par action. Samse confirme que le dividende sera prélevé sur des réserves qui ne proviennent pas du résultat de l’exercice 2019.

Cette distribution concourra à hauteur d’environ 25% au financement de la sortie d’actionnaires de Dumont Investissement, annoncée le 28 février 2020 lors de l’acquisition par cette dernière de la participation de BME France dans Samse et qui représentera environ 23% du capital de Dumont Investissement.

Compte tenu des mesures adoptées dès le début et tout au long de la crise sanitaire qui ont été régulièrement annoncées depuis fin avril, la situation financière de Samse, et tout particulièrement sa trésorerie, permet le paiement de ce dividende exceptionnel tout en conservant le potentiel de développement du groupe.

Le groupe Samse indique par ailleurs qu’il envisage pour la fin décembre la réalisation de la cession de huit biens immobiliers pour un prix net d’impôt de 26 millions d’euros, générant des plus-values de cession à hauteur de 5 millions d’euros. Ces cessions s’inscrivent dans le cadre de réflexions entamées depuis le début de l’année 2020 et concrétisent le processus de cession annoncé à l’occasion de la publication des résultats du premier semestre 2020.

A l’issue de ces opérations, au 31 décembre 2020, sous l’effet conjugué d’une dette stabilisée et d’une trésorerie nette en augmentation, l’endettement financier net du groupe devrait être inférieur à son niveau de l’an dernier à la même date (196 millions d’euros).

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2019.

28 janvier 2021 : Parution du chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2020

