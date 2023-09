Samse : baisse de 23% du RNPG au 1er semestre

Samse publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 41,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, en baisse de 22,8%, et un résultat opérationnel courant de 56,4 millions, en retrait de 18,9% avec notamment une contraction de la marge commerciale.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 1,01 milliard d'euros, en croissance de 1,5%, dont une augmentation de 0,6% de l'activité négoce dans une conjoncture moins favorable et une hausse de 4,8% de l'activité bricolage.



'Le secteur de la rénovation semble se maintenir à un bon niveau alors que le marché du neuf, et notamment celui des constructeurs de maisons individuelles, devrait poursuivre sensiblement son repli', indique le distributeur de matériaux de construction.



