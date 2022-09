Samse : chiffre d'affaires en hausse de 7,3% au premier semestre 2022

Samse, second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 1 milliard d'euros au titre du premier semestre 2022, en progression de 7,3% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce, porté en partie par un marché inflationniste, s'établit à 803 millions à fin juin 2022, en croissance de 11,8%. Le résultat net part du groupe s'établit à 53,9 millions contre 46,7 millions en 2021.



Au 30 juin 2022, le résultat opérationnel courant ressort à 69,5 millions, en hausse en comparaison à 2021 avec des dépenses d'énergie (carburant, électricité, gaz…) qui augmentent très fortement, des charges de personnel et des charges externes qui progressent sensiblement mais de manière proportionnée avec l'évolution de l'activité.



Le résultat opérationnel du groupe s'élève à 70,0 millions pour le premier semestre 2022. Les autres produits et charges opérationnels se composent principalement de plus-values de cessions immobilières. Le résultat financier s'améliore de 0,3 million d'euros pour atteindre - 0,8 million d'euros au 30 juin 2022.



Le premier semestre a été marqué par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement liée notamment à un niveau de stocks élevé permettant d'anticiper et de faire face aux pénuries de marchandises. Le ratio d'endettement financier net augmente, passant de 42,7% au 30 juin 2021 à 52,5% au 30 juin 2022. Hors IFRS 16, le ratio s'élève à 21,6% au 30 juin 2022 (11,1% à fin juin 2021).



Dans un contexte économique instable et dont la visibilité demeure faible, le groupe affiche une structure financière solide et reste dynamique et réactif face aux évolutions du marché.