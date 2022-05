Le boom des voyages stimule les ventes de valises, de cigarettes et de cosmétiques

Les boutiques hors taxes et les fabricants d'articles de voyage comme les valises ont vu leurs ventes stagner pendant les lockdowns du COVID-19 dans le monde entier, mais les affaires liées au voyage reprennent. United Airlines a prévu le mois dernier le revenu trimestriel le plus élevé de son histoire.

Target Corp a déclaré mardi, avant la publication de ses résultats trimestriels, que les ventes de bagages avaient augmenté de 50 % au cours du premier trimestre 2022.

"Nous voyons maintenant des clients qui auraient pu acheter des téléviseurs l'année dernière, cette année ils regardent les bagages parce qu'ils se préparent à voyager pour la première fois", a déclaré Brian Cornell, directeur général de Target, aux journalistes.

Samsonite International S.A., qui fabrique les sacs Tumi et American Tourister, a déclaré la semaine dernière que ses ventes trimestrielles avaient augmenté de 75 % par rapport à l'année précédente.

Les anecdotes des entreprises concordent avec les signes d'une réorientation de la consommation des ménages américains vers les services, après deux années de dépenses excessives en biens de grande consommation alors qu'ils étaient largement cloîtrés chez eux.

Les données du département du commerce pour le mois de mars, les plus récentes disponibles, ont montré que la part des dépenses totales consacrée aux loisirs, à l'hébergement et aux sorties au restaurant a grimpé à 10,33 %, un sommet de l'ère pandémique. Ce chiffre est en hausse par rapport à un peu plus de 6 % au début de la crise sanitaire.

Un nombre plus élevé de voyageurs passant par les aéroports fait également grimper les perspectives pour les marchandises vendues dans les magasins qui s'y trouvent, comme les parfums, le maquillage de marque et les alcools.

Aux États-Unis, le nombre de voyages aux points de contrôle de la TSA au cours des sept derniers jours est en moyenne 36,33 % plus élevé que pendant la même période en 2021.

"Les gens achètent des parfums à l'échelle mondiale aujourd'hui plus que jamais auparavant. Tous les niveaux sont supérieurs à 2020-2019", a déclaré Sue Nabi, PDG de Coty Inc, au début du mois, ajoutant que l'entreprise mondiale de produits de beauté s'attend à ce que cette dynamique se poursuive.

Les sociétés de tabac Imperial Brands et Philip Morris International ont déclaré qu'elles commençaient à voir une reprise des ventes dans les boutiques hors taxes des aéroports du monde entier, notamment en Europe et au Moyen-Orient.